Игра, которая изначально должна была состояться 13 декабря, теперь пройдет 10 декабря на стадионе имени В.С.Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

К слову Черноморец – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Поединок юношеских команд Мариуполя и Днепра-1 состоится 9 декабря. Начало в 12:00.

Почему матч перенесли?

Официальная причина для переноса пока неизвестна. На сайте украинской Премьер-лиги информации также нет, но дата матча на сайте УПЛ уже стоит новая. Скорее всего перенос связан с тем, чтобы футболисты могли раньше отправиться в отпуск перед началом зимних сборов.

На данный момент Днепр-1 занимает пятое место в турнирной таблице после 14 сыгранных туров с 28-ю очками в активе. ФК Мариуполь расположился на последнем месте, азовцы имеют лишь семь очков.