Рамос в слезах попрощался с Реалом: капитан назвал причины своего ухода

Экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос поделился подробностями своих переговоров с клубом относительно нового контракта. В конце месяца капитан "сливочных" покинет команду на правах свободного агента.

Рамос сказал, что хотел завершить карьеру в мадридском клубе, однако боссы "бланкос" решили ухудшить финансовые позиции 35-летнего защитника, что заставило его пересмотреть свою дальнейшую карьеру в клубе.

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Однако, когда "Эль Капитан" все же решил остаться в команде, руководство ответило отказом, ссылаясь на контракт, который уже завершился.

"Я никогда не хотел покинуть Реал, хотел всегда играть здесь. Клуб предложил мне однолетний контракт со снижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, ради себя и своей семьи. А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время прошло. Я хотел уже принять предложение, считал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно", – заявил Рамос, заплакав после слов.

Карьера Рамоса в Реале

В составе Реала Рамос стал четырехкратным триумфатором Лиги чемпионов, а также пять раз становился чемпионом Испании. После ухода Касильяса из Реала в 2015 году стал капитаном команды.