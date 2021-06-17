Рамос сказав, що хотів завершити кар'єру в мадридському клубі, проте боси "бланкос" вирішили погіршити фінансові позиції 35-річного захисника, що змусило його переглянути свою подальшу кар'єру в клубі.

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Однак, коли "Ель Капітан" все ж вирішив залишитися в команді, керівництво відповіло відмовою, посилаючись на контракт, який вже завершився.

"Я ніколи не хотів покинути Реал, хотів завжди грати тут. Клуб запропонував мені однорічний контракт зі зниженням зарплати. Я хотів контракт на два роки, заради себе і своєї сім'ї. А потім мені повідомили, що пропозиції більше немає, час минув. Я хотів уже прийняти пропозицію, вважав, що вона ще діє, але мені сказали, що вже пізно", – заявив Рамос, заплакавши після слів.

Кар'єра Рамоса в Реалі

У складі Реала Рамос став чотириразовим тріумфатором Ліги чемпіонів, а також п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії. Після відходу Касільяса з Реала в 2015 році став капітаном команди.