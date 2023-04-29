Кочергин в стиле Месси забил юбилейный мяч за Ракув: видео эффектного гола

Один шаг осталось сделать польскому Ракуву до желанного чемпионства в Экстраклясе. В очередном поединке чемпионата команда Владислава Кочергина не оставила шансов Лехии.

В пятницу, 29 апреля, в поединке 30-го тура чемпионата Польши Ракув на собственном поле принимал Лехию из Гданьска. Одним из героев поединка стал украинский хавбек Владислав Кочергин, пишет 24 Канал.

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26-летний уроженец Одессы вышел на поле в стартовом составе. За 15 минут до завершения поединка Кочергин отличился результативным ударом.

Владислав получил разрезной пас от Франа Тудора и элегантно обыграл голкипера гостей. Красавец-гол удвоил преимущество Ракува в матче. Сразу после забитого мяча тренер "красно-синих" заменил украинца.

Видео гола Кочергіна

Деморализованный соперник пропустил еще два гола и в итоге Ракув одержал победу со счетом 4:0. После 30 сыгранных матчей команда Кочергина на 11 очков опережает Легию. В следующем туре "красно-синие" могут оформить первое чемпионство в своей истории.

Видеообзор матча Ракув – Лехия

Результаты Кочергина в Ракуве