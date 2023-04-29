В пятницу, 29 апреля, в поединке 30-го тура чемпионата Польши Ракув на собственном поле принимал Лехию из Гданьска. Одним из героев поединка стал украинский хавбек Владислав Кочергин, пишет 24 Канал.
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Гол а-ля Месси
26-летний уроженец Одессы вышел на поле в стартовом составе. За 15 минут до завершения поединка Кочергин отличился результативным ударом.
Владислав получил разрезной пас от Франа Тудора и элегантно обыграл голкипера гостей. Красавец-гол удвоил преимущество Ракува в матче. Сразу после забитого мяча тренер "красно-синих" заменил украинца.
Видео гола Кочергіна
Деморализованный соперник пропустил еще два гола и в итоге Ракув одержал победу со счетом 4:0. После 30 сыгранных матчей команда Кочергина на 11 очков опережает Легию. В следующем туре "красно-синие" могут оформить первое чемпионство в своей истории.
Видеообзор матча Ракув – Лехия
Результаты Кочергина в Ракуве
- Напомним, что Владислав Кочергин защищает цвет Ракува с марта 2022 года.
- В Польшу он перебрался из луганской Зари на правах свободного агента.
- В этом сезоне Владислав сыграл 40 поединков во всех турнирах и забил 10 голов. Также на счету украинца 3 результативных передачи.
- Трансферная стоимость одного из лидеров Ракува составляет 1,8 миллиона евро.