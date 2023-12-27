Гимн Украины тогда бы уже исполнил на стадионе, – Ракицкий признался, ждет ли возвращение в сборную

Ярослав Ракицкий вместе с другими футболистами Шахтера ушел на зимний отпуск. Футболист "горняков" ответил на вопрос о вероятном возвращении в сборную Украины в будущем и музыкальной карьере своей жены.

Опытный защитник "кротов" заценил новую песню своей жены с названием "Оранжевое сердце", которое прикасается к глубине души. Ярослав признался, хотел бы, чтобы его жена исполнила гимн Украины перед поединком Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Читайте также Заманивают деньгами: Шахтер хочет продлить соглашение с легионером, которого не отпускают из Бразилии

Готов к вызову в сборную

Напомним, что бой за абсолют в хевивейте состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

"Конечно. Усик – это топ. Знаю, что уже в феврале у Саши бой с этим пузатым боксером. Хочу, чтобы Усик вырубил Тайсона Фьюри где-то в шестом раунде. В шестом – чтобы хоть немного посмотреть бой. А если моя жена еще исполнит на этом мегафайте гимн Украины – это вообще мечта!", – ответил футболист Шахтера.

Также Ракицкий признался, хотел ли бы вернуться в сборную Украины после долгой паузы. Ярослав даже готов повторить традиционное посвящение песней, которую исполняют дебютанты команды. Хотя Ракицкий уже давно не новичок в национальной команде.

Если получу вызов в национальную команду, я буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь,

– заявил Ракицкий.

Отметим, что за спиной Ракицкого уже 54 сыгранных матча за главную команду страны, в которых забил 4 гола.

Дебютировал в 2009 году при руководстве Алексея Михайличенко.

В национальную команду последний раз вызывался еще в октябре 2018-го, когда сыграл против Чехии в Лиге наций (1:0).

Затем Ярослав перебрался в российский футбол и закрыл себе дверь в сборную Украины. 2 марта 2022-го покинул Зенит и стал свободным агентом.

Напомним, что в январе 2023 вернулся в Шахтер из турецкого Адана Демирспора, за который поиграл с июля 2022-го. В текущем сезоне-2023/2024 Ракицкий успел провести за "горняков" 13 матчей (2 гола и 1 ассист). Контракт Ярослава с "кротами" истекает в конце этого сезона (30 июня 2024-го).

К слову, Шахтер ушел на зимний перерыв в статусе 4-й команды УПЛ (31 пункт).