Ракицкий "выплыл" в Металлисте: он покинул Россию после нападения на Украину

Ярослав Ракицкий находится в поисках нового клуба. Украинский защитник поддерживает форму в харьковском Металлисте.

Тренируется в харьковском клубе

32-летний украинский защитник сыграл за харьковский клуб в товарищеском матче против Истанбула. Именно эта турецкая команда интересовалась Ярославом Ракицким.

К теме Ракицкий близок к тому, чтобы перейти в новый клуб

Футболист вышел на футбольное поле во втором тайме и помог Металлисту одержать победу со счетом 2:1. Все голы были забиты во второй части матча. За харьковчан дублем отличился Руслан Фомин.

Напомним, что Ракицкий немедленно расторг контракт с российским Зенитом после того, как Россия 24 февраля напала на Украину. Пока футболист находится без клуба.

Карьера Ярослава Ракицкого