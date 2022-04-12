Ракицкий присоединился к Шахтеру и сыграет в благотворительных матчах

В расположение донецкого Шахтера приехал Ярослав Ракицкий. Защитник будет выступать за "горняков" в благотворительных матчах.

Большое возвращение

Опытный защитник Ярослав Ракицкий будет снова выступать в футболке донецкого Шахтера. Футболист уже прилетел в Стамбул, где базируются горняки и перекинулся несколькими словами с главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

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32-летний защитник сыграет за дончан в благотворительных матчах в поддержку Украины под эгидой "Shakhtar Global Tour for Peace".

Видео встречи Де Дзерби и Ракицкого

Напомним, что 2 марта 2022 года Ракицкий досрочно покинул Зенит из-за начавшегося 24 февраля нападения России на Украину.

Затем поддерживал форму с харьковским Металлистом.

Ярослав Ракицкий – воспитанник Шахтера, который до 2019 исключительно выступал за "горняков".

Шахтер уже успел провести первый благотворительный матч против Олимпиакоса. К сожалению, подопечные итальянского наставника минимально проиграли грекам (1:0).