Ракицкий присоединился к Шахтеру и сыграет в благотворительных матчах
Источник:сайт Шахтера
В расположение донецкого Шахтера приехал Ярослав Ракицкий. Защитник будет выступать за "горняков" в благотворительных матчах.
Большое возвращение
Опытный защитник Ярослав Ракицкий будет снова выступать в футболке донецкого Шахтера. Футболист уже прилетел в Стамбул, где базируются горняки и перекинулся несколькими словами с главным тренером команды Роберто Де Дзерби.
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32-летний защитник сыграет за дончан в благотворительных матчах в поддержку Украины под эгидой "Shakhtar Global Tour for Peace".
Видео встречи Де Дзерби и Ракицкого
- Напомним, что 2 марта 2022 года Ракицкий досрочно покинул Зенит из-за начавшегося 24 февраля нападения России на Украину.
- Затем поддерживал форму с харьковским Металлистом.
- Ярослав Ракицкий – воспитанник Шахтера, который до 2019 исключительно выступал за "горняков".
Шахтер уже успел провести первый благотворительный матч против Олимпиакоса. К сожалению, подопечные итальянского наставника минимально проиграли грекам (1:0).