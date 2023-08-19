Держись, родимый, – Ярмоленко отреагировал на террористический удар по родному Чернигову

Россия нанесла очередной террористический удар по Украине. На этот раз 19 августа всю злобу врага почувствовали жители и гости Чернигова.

Оккупант ударил по Драмтеатру, где проходила выставка производителей дронов. Взрыв раздался около 11:30, после чего начала появляться информация о потерпевших и погибших.

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Ничего святого

В результате удара ракетой "Искандер" уже погибли 7 человек, 117 раненых, многим из пострадавших нужно хирургическое вмешательство.

Россия нанесла прицельный удар, ведь хорошо знала, что в выходной день в центре украинского города будет людно. 19 августа в Украине празднуют Преображение Господне, когда все верующие идут в храм на службу с корзинками полными фруктов. Также свой день планировали провести жители Чернигова, но россияне в очередной раз доказали, что они не люди, а террористы.

Россияне сделали праздничный выходной ужасным смертельным днем для местных жителей.

Одним из первых в украинском спорте на ракетный удар отреагировал футболист киевского "Динамо" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Для игрока Чернигов – родной город.

Лидер киевского клуба выложил в инстаграмме видео момента прилета по центру Чернигова, мгновенно разлетевшегося по соцсетям. В ролике девочка и полной корзинкой фруктов в руках просто хотела сделать фото на фоне Драмтеатра, как тут же прилетела ракета противника.

Держись, родимый,

– написал Андрей в инстаграмме.



Реакция Андрея Ярмоленко / Скриншот из инстаграмма футболиста