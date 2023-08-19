Превратили центр Чернигова в море крови: реакция спорта на удар по родному городу Ярмоленко

В субботу, 19 августа, украинцы празднуют замечательный праздник Преображения Господня. Однако Россия сделала все, чтобы превратить выходной в ужасный смертельный день жителей Чернигова.

Россия продолжает терроризировать народ Украины. Беспокойная ночь повлияла в смертельное утро. Около 11:30 в Чернигове раздались взрывы. Россияне ракетой "Искандер" попала в Драмтеатр, где была выставка производителей дронов.

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Спортсмены бок о бок с жителями Чернигова

Поэтому многие собрались в центре города, чтобы спокойно провести выходной праздничный день, который враг превратил в день траура.

Сначала сообщалось о 5 погибших, но впоследствии объявило о 6-й жертве ракетного удара. К сожалению, врачам не удалось спасти маленькую девочку, жизнь которой оккупанты оборвали только ее 6 лет. Мама погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что это число погибших возросло до 7. Еще 117 человек пострадали в результате удара, большому количеству из них требовалось хирургическое вмешательство.

Именно 19 августа в Чернигове должен был состояться матч местного футбольного клуба против Мариуполя в 4 туре Первой лиги Украины. Поединок перенесли на другую дату, ведь в этом украинском городе пока не до спорта.

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Большинство украинских спортсменов распространили короткое видео, в которое чисто случайно попал момент прилета по Драмтеатру. Девочка с корзинкой фруктов в руках просто делала фото на фоне этого объекта инфраструктуры, как в этот момент ракета попала в здание.

Отметим, что Россия нанесла удар по родному городу капитана сборной Украины по футболу и киевскому Динамо Андрею Ярмоленко.

Держись, родимый,

– написал футболист.



Реакция Андрея Ярмоленко / Скриншот из инстаграмма футболиста

Отреагировал на циничный удар по родному городу Ярмоленко и его одноклубник по Динамо Николай Шапаренко.



Реакция Николая Шапаренко / Скриншот из инстаграмма футболиста

Также не мог оказаться в стороне нападающий Брюгге Роман Яремчук.



Реакция Романа Яремчука / Скриншот из инстаграмма футболиста

Также свои реакции в соцсетях оставили другие звезды украинского спорта – Анна Рыжикова, Анна Ризадинова, Анжелика Терлюга, Леся Цуренко и другие.



Реакция Леси Цуренко / Скриншот из инстаграмма теннисистки



Анна Рыжикова об ударе по Чернигову 19 августа / Скриншот из инстаграмма легкоатлетки



Реакция Анны Ризадиновой / Скриншот из инстаграмма бывшей гимнастки



Реакция Анжелики Терлюги / Скриншот из инстаграмма каратистки

Левый защитник Арсенала и посол платформы UNITED 24 Александр Зинченко в очередной раз напомнил своим подписчикам, что Россия – страна-террорист.



Реакция Александра Зинченко / Скриншот из инстаграмма футболиста