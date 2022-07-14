Твари, вы за это ответите, – как украинские спортсмены реагируют на ракетные обстрелы Винницы

Утром 14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате погибли многие мирных жителей, в том числе дети.

Такой зверский поступок не остался без внимания украинских спортсменов. Многие из них выложили фотографии и видео с последствиями ракетного удара по Виннице в своих соцсетях, в очередной раз напоминая своим подписчикам, что россия – страна-террорист. Поэтому немало постов было с тегом #russiastateofteerorism. Редакция 24 канала собрала реакции украинских спортсменов.

Важно Жуткий ракетный обстрел Винницы: все, что известно об атаке врага 14 июля

По состоянию на 15:55 14 июля было известно, что в результате ракетного удара погибли 20 человек , среди них и трое детей. Около 90 человек обратились за медицинской помощью к медикам. 52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует.Также повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.

"рашистская мерзость каждый день убивает украинцев", – написала легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Ежедневно смерть, боль и разрушение! Гореть вам в аду, убийцы-решисты", – написал футболист Андрей Пятов.

Фехтовальщица Ольга Харлан выложила у себя сторис, в котором рядом с фотографией погибшего ребенка в результате обстрела Винницы, собраны и комментарии россиян, которые радуются этому по поводу. "Просто оставлю это здесь... выводы уже давно сделаны..."

Футболист Александр Зинченко выложил видео последствий ракетных обстрелов Винницы, а также фото российского диктатора владимира путина. "Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!".

О том, что россиян за это будет ожидать возмездие, написал и футболист Руслан Малиновский. "Вы, твари, ответите за это!"

Реакция украинских спортсменов на ракетные обстрелы Винницы 14 июля

В целом многие спортсмены отреагировали на ракетный обстрел Винницы, где погибли мирные жители города. Среди них и футболисты, легкоатлеты, каратисты, теннисисты и многие другие.

Смотрите видео последствий ракетного удара по Виннице