Было бы не плохо сегодня побывать в Киеве или Харькове, – Саладуха обратилась в МОК после атаки

Российская армия утром 2 января нанесла мощные ракетные атаки по Киеву и Харькову. В результате атаки погибли пять человек, еще 127 получили ранения.

Исполняющая обязанности президентки Федерации легкой атлетики Украины и народная депутат Ольга Саладуха прокомментировала ракетную атаку России на Украину. В частности, она обратилась и в МОК.

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Бывшая легкоатлетка об атаке России

Саладуха подчеркнула, что для украинского народа сегодня большое горе, которое обязательно требует возмездия. Она поблагодарила сил ПВО, которые сбили 72 цели. А также выразила благодарность спасателям и полицейским, которые сегодня целый день помогают мирным жителям наших городов и сел.

Бывшая спортсменка выразила соболезнования украинцам, потерявшим родных и близких и чьи дома были разрушены.

Мы видим как в последние недели Россия все больше свереет от кровавого террора. Но здесь не просто кровожадность, но и циничный расчет. Они в первую очередь хотят убить нашу веру, нашу стойкость, нашу силу к сопротивлению. И потому как и прошлой зимой не должно быть места для отчаяния,

– отметила она.

По ее словам, каждый должен сконцентрироваться на своем участке работы, "чтобы у Украины было больше оружия, а наш воздушный щит был крепче".

Солодуха обратилась к МОК

Также Саладуха выделила цели для украинского спортивного сообщества. Они касаются Олимпийских игр в Париже.

"А задача №1 для спортивного сообщества – не допустить спортсменов РФ и Беларуси даже в качестве "нейтральных" на Олимпиаду-2024. Не могут запятнанные в крови атлеты быть рядом с их жертвами и делать вид, что ничего не происходит. Менеджерам МОК, которые провоцируют такую ситуацию, было бы не плохо сегодня побывать в Киеве или Харькове и увидеть, к кому они такие толерантные. Возможно, тогда их мнение изменилось бы", – подчеркнула спортсменка.

Что известно об атаке 2 января