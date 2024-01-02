Виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України та народна депутатка Ольга Саладуха прокоментувала ракетну атаку Росії на Україну. Зокрема, вона звернулася і до МОК.
Дивіться також "Вся Україна у вогні": емоційна реакція зірок українського спорту на обстріл Києва і Харкова
Колишня легкоатлетка про атаку Росії
Саладуха наголосила, що для українського народу сьогодні велике горе, яке обов’язково потребує відплати. Вона подякувала силам ППО, які збили 72 цілі. А також висловила вдячність рятувальникам і поліцейським, які сьогодні цілий день допомагають мирним мешканцям наших міст і сіл.
Колишня спортсменка висловила співчуття українцям, які втратили рідних та близьких і чиї домівки були зруйновані.
Ми бачимо як упродовж останніх тижнів Росія все більше звіріє від кривавого терору. Але тут не просто кровожерливість, але й цинічний розрахунок. Вони в першу чергу хочуть вбити нашу віру, нашу стійкість, нашу силу до опору. Й тому як і минулої зими не повинно бути місця для відчаю,
– зазначила вона.
За її словами, кожен мусить сконцентруватися на своїй ділянці роботи, "аби в України було більше зброї, а наш повітряний щит був міцнішим".
Саладуха звернулася до МОК
Також Саладуха виокремила цілі для української спортивної спільноти. Вони стосуються Олімпійських ігор у Парижі.
"А завдання №1 для спортивної спільноти – не допустити спортсменів РФ і Білорусі навіть в якості "нейтральних" на Олімпіаду-2024. Не можуть заплямовані в крові атлети бути поруч з їхніми жертвами і робити вигляд, що нічого не відбувається. Менеджерам МОК, які провокують таку ситуацію, було б не зле сьогодні побувати в Києві чи Харкові та побачити до кого вони такі толерантні. Можливо, тоді б їхня думка змінилася", – наголосила спортсменка.
Що відомо про атаку 2 січня
- Сили ППО збили десять з десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три із трьох крилатих ракет "Калібр".
- У ДСНС повідомили, що наразі кількість постраждалих по всій країні становить 127 травмованих і пʼятеро загиблих людей. У Києві ще ліквідують дві пожежі у Подільському районі, в Харкові досі демонтують аварійні конструкції житлового будинку.