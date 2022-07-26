Ракетный удар по Харькову 26 июля был нанесен около пяти часов утра. Вражеские ракеты пали в Слободском районе города. В результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. Уже впоследствии стало известно, что поврежден стадион "Металлист", который был рядом с местом удара.

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Также стало известно, что удар был нанесен из зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300. Информации о жертвах в результате ракетного удара нет.

В то же время соцсети облетела фотография с дымом за стадионом "Металлист", а также обломками на газоне.

Но в футбольном клубе Металлист заверили, что стадион в результате обстрелов не пострадал.

"Как вы уже знаете, удар был не по стадиону, а в 400 – 500 метрах от него. В результате ударной волны земля и камни осыпали западную часть ОСК "Металлист", где расположена VIP-трибуна, и небольшой участок поля. Но это такие повреждения, которые устранят наши агрономы за короткий срок. Серьезных повреждений удалось избежать. Никто не пострадал, окна не вылетели. По мнению наших работников, это не походило на обломки ракеты, но больше об этом могут рассказать специалисты. У нас нет их выводов", – рассказал представитель пресс-службы футбольного клуба Металлист.