Навеки "Ангел спорта": россияне убили 10-летнего украинского каратиста Максима Симанюка

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически терроризирует Украину ракетными обстрелами. Очередная масштабная атака состоялась 8 июля.

В результате нее уже известно о 38 погибших и почти 200 раненых людей. Одним из тех, чья жизнь оборвалась, стал 10-летний юный спортсмен.

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Ужасная трагедия

Украинская федерация каратэ сообщила, что во время атаки на Киев погиб воспитанник клуба "Чемпион" Максим Симанюк. Он находился дома, когда вражеская ракетка прилетела в жилой дом.

Это Максим Симанюк, каратист, 10 лет. Он, его сестра и мать были убиты российской ракетой в собственном доме в Киеве. Максимке навсегда 10 лет. Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим, и тренеру Владимиру Боеву. Вечная память,

– говорится в сообщении УФК.

Также на эту трагедию отреагировал и наставник погибшего каратиста:

"Сегодня российские нацисты убили нашего маленького Чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Симанюка. Светлая память маленькому "Ангелу спорта"!