Родился в рубашке: чемпион Украины показал последствия обстрела своего дома в Киеве

Российские террористы 2 января нанесли массированный ракетный удар по столице Украины. Под обстрел преступников попал украинский скалолаз Роман Васько.

В результате обстрела 2 января обломки российской ракеты упали на многоэтажку в Соломенском районе Киева. В жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого два человека погибли, а пострадали более 50 человек.

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Васько: Квартира над нами полностью сгорела

В разрушенном российскими террористами доме проживал участник чемпионата мира-2023 в Берне и Европейских игр-2023 в Польше Роман Васько. В момент падения ракеты он находился в своей квартире на Соломенке.

Спортсмену очень повезло, что окна его квартиры выходят на улицу, а не во двор. Это спасло жизнь Роману, поскольку взрывная волна меньше затронула его жилище.

Я, Саша и Балу – все целые и здоровые. Нам очень повезло. Квартира над нами полностью сгорела. В квартирах рядом с нами есть пострадавшие. Но нашу квартиру, за счет того, что она выходит на улицу, а не во двор, взрывная волна не так сильно задела,

– написал Васька на своей странице в инстаграмм.

Уничтоженный россиянами дом на Соломенке / instagram.com/_romavasko_

Теперь Роман считает 2 января 2024 года своим вторым Днем рождения. В сравнении с другими квартирами его жилье меньше пострадало. Однако дом пока выглядит непригодным для дальнейшей жизни.

Квартира относительно цела. Вынесло двери и окна, затопило после того, как тушили пожар над нами. Однако по сравнению с расположенными рядом квартирами все не так страшно. Но дом вообще в очень плохом состоянии. По моим ощущениям и по тому, что говорят соседи, его будут сносить. Но это пока на уровне сплетен. Будем ждать экспертизу,

– отметил Роман.

Также спортсмен опубликовал фотографию квартиры своей соседки, живущей через стену. Лишь чудом пожилая бабушка осталась жива после пожара. В конце концов, спасателям удалось добраться до ее квартиры и спасти.

"Бабушка сидела в коридоре, потому что дочь позвонила ей и предупредила об опасности. Взрывная волна прошла через окна, выходящие во двор, к выходящим на улицу. Таким образом, ее входная дверь осталась целой и закрытой, поэтому когда мы выходили из квартиры, то не знали, что там кто-то есть. Пока все выбегали из дома, она осталась в коридоре, там где и сидела. Из-за ранения и состояния шока она не могла самостоятельно выбраться", – написал Васько.

Сгорелая квартира соседки Романа / rinstagram.com/_romavasko_

Также Роман показал фото своей сгоревшей машины. Она тоже восстановлению не подлежит.

Машина. От машины остались только колеса. Но с такой сумасшедшей помощью это уже не проблема. Вы мне набрасывали слишком много денег. Сейчас я буду думать, как помочь соседям, которые пострадали больше, чем мы,

– отметил спортсмен.

Фото сгоревшей машины Романа Васько / instagram.com/_romavasko_

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