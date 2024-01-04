Внаслідок обстрілу 2 січня уламки російської ракети впали на багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. У житловому будинку спалахнула сильна пожежа, внаслідок якої двоє людей загинуло, а постраждало понад 50 осіб.

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Васько: Квартира над нами повністю згоріла

У зруйнованому російськими терористами будинку мешкав учасник чемпіонату світу-2023 у Берні та Європейських ігор-2023 у Польщі Роман Васько. У момент падіння ракети він знаходився у своїй квартирі на Солом'янці.

Спортсмену дуже пощастило, що вікна його квартири виходять на вулицю, а не у двір. Це врятувало життя Роману, оскільки вибухова хвиля менше зачепила його помешкання.

Я, Саша та Балу – всі цілі та здорові. Нам дуже пощастило. Квартира над нами повністю згоріла. У квартирах поряд з нами є постраждалі. Але нашу квартиру, за рахунок того, що вона виходить на вулицю, а не у двір, вибухова хвиля не так сильно зачепила,

– написав Васько на своїй сторінці в інстаграм.

Знищений росіянами будинок на Солом'янці / instagram.com/_romavasko_

Відтепер Роман вважає 2 січня 2024 року своїм другим Днем народження. У порівнянні з іншими квартирами його житло менше постраждало. Однак будинок наразі виглядає непридатним для подальшого життя.

Квартира відносно ціла. Повиносило двері та вікна, затопило після того, як гасили пожежу над нами. Однак у порівнянні з квартирами, які розташовані поряд, все не так страшно. Але будинок загалом у дуже поганому стані. За моїми відчуттями, і по тому, що кажуть сусіди, його зноситимуть. Але це поки що на рівні пліток. Будемо чекати на експертизу,

– зазначив Роман.

Також спортсмен опублікував фотографію квартири своєї сусідки, яка живе через стіну. Лише дивом літня бабуся залишися живою після пожежі. Зрештою рятувальникам вдалося дістатися до її квартири та врятувати.

"Бабуся сиділа в коридорі, бо донька зателефонувала їй і попередила про небезпеку. Вибухова хвиля пройшла через вікна, що виходять у двір, до тих, що виходять на вулицю. Таким чином, її вхідні двері залишилися цілими і зачиненими, тому коли ми виходили з квартири, то не знали, що там хтось є. Поки всі вибігали з дому, вона залишилася в коридорі, там де й сиділа. Через поранення і стан шоку вона не могла самостійно вибратися", – написав Васько.

Згоріла квартира сусідки Романа / instagram.com/_romavasko_

Також Роман показав фото своєї згорілої машини. Вона теж відновленню не підлягає.

Машина. Від машини залишилися тільки колеса. Але з такою божевільною допомогою це вже не проблема. Ви мені накидали занадто багато грошей. Зараз думатиму, як допомогти сусідам, які постраждали більше, ніж ми,

– зазначив спортсмен.

Фото згорілої машини Романа Васька / instagram.com/_romavasko_

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