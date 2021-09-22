Ракета под перекладину – Рух забил невероятный гол в матче Кубка Украины: видео

Львовский Рух с победы стартовал в Кубке Украины. В 1/16 финала команда на выезде победила Николаев благодаря хет-трику Даниила Кондраков.

Два из трех голов Кондраков забил с пенальти. Однако открыл он счет дальним ударом на 37-й минуте.

Подробнее Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала

Удар был довольно мощный, и мяч от перекладины отбился в поле (уже за линией ворот), а после этого еще раз влетел вверх.

Вратарь Дмитрий Фастов вряд ли смог бы спасти команду во время этого удара – времени среагировать у него почти не было.

Стоит добавить, что в то время Николаев играл в меньшинстве – на 21-й минуте встречи арбитр удалил защитника Павла Березянского.