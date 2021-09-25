Ракета левой ногой: Малиновский забил гол в ворота Интера пушечным ударом – видео

Руслан Малиновский попал в стартовый состав Аталанты на матч против Интера. И именно украинский полузащитник забил первый гол за команду в этом матче.

Матч против Интера для Аталанты начался не лучшим образом – уже на 5-й минуте гости пропустили после удара Мартинеса.

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Но на 30-й минуте счет на табло уже был равным. Гол забил Малиновский. Подхватив мяч ближе к левому краю поля, игрок решился на удар. Сам удар оказался мощным и точным – мяч влетел в дальний угол ворот. Ханданович в прыжке до мяча не дотянулся.

Видео гола Малиновского

На перерыв Аталанта ушла уже в роли лидера. И снова к голу приложился Малиновский. На этот раз игрок еще раз пробил издалека и мощно (правда на этот раз уже находясь справа от ворот). Ханданович на этот раз мяч отбил. Но первым на добивании оказался Толой, который и отправил мяч в ворота.