Рафаэль Варан, который до недавнего времени выступал в итальянском Комо, объявил о завершении карьеры. Такое решение 31-летний француз принял в связи с очередной травмой, об этом сообщил футболист на своей странице в инстаграм.

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Достижения Рафаэля Варана

Рафаэль Варан начинал свою профессиональную карьеру в маленьком, но амбициозном Лансе в 2010 году. Скауты мадридского Реала заметили юный талант и уже через год француз перебрался к "сливочным".

Во время выступлений в "бланкос" Варан трижды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок Короля, трижды завоевывал Суперкубок страны и УЕФА. Кроме этого, француз 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира.

В 2021 году Варан получил новый вызов в своей карьере и переехал в Англию, где защищал цвета Манчестер Юнайтед. Во время игры в составе "красных дьяволов" французский защитник стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

В футболке сборной Франции Рафаэль Варан торжествовал на чемпионате мира в 2018 году и становился вице-чемпионом на мундиале в Катаре в 2022 году. Также легендарный защитник выигрывал Лигу наций сезона-2020/2021.

Последним место работы Рафаэля Варана был итальянский Комо, который сейчас выступает в Серии А. Всего за свою карьеру французский защитник 480 матчей и забил 21 гол.