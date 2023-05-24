Следом за Ролан Гаррос: легенда тенниса Рафаэль Надаль пропустит еще один турнир Grand Slam

Испанец никак не может залечить травму бедра. Через нее он провел всего три матча в 2023 году и пока неизвестно, когда вернется.

Один из лучших теннисистов мира Рафаэль Надаль продолжает лечиться от травмы бедра. Испанец попал в лазарет после Australian Open в этом году и до сих пор не вернулся на корт.

По теме Следующий сезон станет последним в профессиональном туре: Надаль анонсировал завершение карьеры

Уже известно, что "Король грунта" пропустит Ролан Гарос. Именно он является рекордсменом этого турнира Grand Slam, выиграв его 14 раз. Теперь же стало известно, что восстановление Рафы еще затягивается.

В СМИ попала информация, что Надаль также пропустит еще один Grand Slam – Уимблдон в Великобритании. Соревнования на траве пройдут с 3 по 16 июля.

История успеха Надаля

До этого испанец дважды выигрывал турнир – в 2008 и 2010 годах. Кроме того, четыре раза Надаль был вынужден пропустить Уимблдон. В прошлом году Рафаэль дошел до полуфинала, но был вынужден сняться с матча против Ника Киреса из-за травмы.

Ранее Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году. Напомним, что Рафа является самым титулованным теннисистом на турнирах Grand Slam, на пару с Новаком Джоковичем.

Читайте также Бей, насилуй, похищай: как в теннисе продали свои принципы ради китайских денег

У обоих спортсменов по 22 титула. Кроме того, испанец выиграл еще 70 трофеев, в том числе Олимпийские игры-2008. Суммарно за карьеру Рафаэль заработал 134,6 миллиона долларов призовых, что является вторым показателем среди мужчин в истории (после Джоковича).