Надаль и Джокович сыграют в полуфинале Ролан Гаррос-2021

Лидеры мирового тенниса Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграют в полуфинале Ролан Гаррос-2021. Оба теннисиста уверенно преодолели стадию 1/4 финала.

Рафаэль Надаль – Диего Шварцман 3:1 (6:3, 4:6, 6:4, 6:0)

К слову Россиянин Медведев коварным ударом пытался застать врасплох Циципаса: видео

Надалю потребовалось почти 3 часа, чтобы победить Шварцмана. Действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл 7 геймов на подаче Шварцмана и трижды капитулировал на своей.

Надаль позволил сопернику выиграть второй сет, после которого не было сомнений в победе испанца. В последней партии Рафа разгромил своего соперника.

Надаль – Шварцман видеообзор

Новак Джокович – Маттео Берреттини 3:1 (6:3, 6:2, 6:7, 7:5)

Джокович провел на корте на час больше Надаля. Лидер мирового рейтинга выиграл по итогам 4 сетов.

Начало матча не предвещало никаких проблем для Ноле. Джокович уверенно выиграл два сета, но не сумел переиграть Бэрреттини на тай-брейке.

Четвертый сет также приближался к тай-брейку. Но в последнем гейме на подаче соперника Джокович реализовал один из трех матч-пойнтов!

Джокович – Берреттини видеообзор

Надаль – Джокович: интересные факты

Матч Джоковича и Надаля состоится 11 июня. Они встретятся 58 раз в карьере. На данный момент Джокович ведет 29:28. Это наиболее насыщенное соперничество в открытой эре мужского тенниса.

Теннисисты 9 раз сыграют на Ролан Гаррос. Джокович только один из двух теннисистов, который одерживал победу над Надалем в Париже в четвертьфинале Ролан Гаррос-2015. Остальные семь встреч остались за испанцем.

На грунте Надаль ведет в очных матчах с Джоковичем – 19: 7.

В женской сетке полуфиналы состоятся 10 июня:

Анастасия Павлюченкова – Тамара Зиданшек

Барбора Крейчикова – Мария Саккари

В другом полуфинале Ролан Гаррос встретятся Александр Зверев и Стефанос Циципас.