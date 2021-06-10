Рафаель Надаль – Дієго Шварцман 3:1 (6:3, 4:6, 6:4, 6:0)

До слова Росіянин Медведєв підступним ударом намагався застати зненацька Ціціпаса: відео

Надалю знадобилося майже 3 години, щоб перемогти Шварцмана. Чинний чемпіон Ролан Гаррос виграв 7 геймів на подачі Шварцмана й тричі капітулював на своїй.

Надаль дозволив супернику виграти другий сет, після якого не було сумнівів у перемозі іспанця. В останній партії Рафа розгромив свого суперника.

Надаль – Шварцман відеоогляд

Новак Джокович – Маттео Берреттіні 3:1 (6:3, 6:2, 6:7, 7:5)

Джокович провів на корті на годину більше за Надаля. Лідер світового рейтингу також виграв за підсумками 4 сетів.

Початок матчу не віщував ніяких проблем для Ноле. Джокович впевнено виграв два сети, але не зумів переграти Берреттіні на тай-брейку.

Четвертий сет також наближався до тай-брейку. Але в останньому геймі на подачі суперника Джокович реалізував один з трьох матч-пойнтів!

Джокович – Берреттіні відеоогляд

Надаль – Джокович: цікаві факти

Матч Джоковича і Надаля відбудеться 11 червня. Вони зустрінуться 58 раз у кар'єрі. На цей момент Джокович веде 29:28. Це найбільш насичене суперництво у відкритій ері чоловічого тенісу.

Тенісисти 9 раз зіграють на Ролан Гаррос. Джокович лишень один з двох тенісистів, який здобував перемогу над Надалем у Парижі у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2015). Інші сім зустрічей залишилися за іспанцем.

На ґрунті Надаль веде в очних матчах з Джоковичем – 19:7.

В іншому півфіналі Ролан Гаррос зустрінуться Александр Зверєв та Стефанос Ціціпас.

У жіночій сітці півфінали відбудуться 10 червня: