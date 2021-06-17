Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне и Олимпийских играх

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не будет участвовать в Олимпийских играх и Уимблдоне, третьем в сезоне турнире серии Grand Slam, который пройдет в Лондоне.
Звездный теннисист объявил об этом шаге в социальных сетях, указав, что это было "непростое решение", но "прислушавшись к своему телу" и "обсудив это с командой", он пришел к выводу, что оно правильное.
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"Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко принимать такое решение, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно", – написал Надаль.
Что известно о Надале?
- 35-летний Рафаэль Надаль потерпел поражение в полуфинале Ролан Гаррос на прошлой неделе.
- В активе испанца есть "золото" Олимпиады-2008 в одиночном разряде и "золото" в паре в 2016 году. Последние два розыгрыша на Уимблдоне Надаль останавливался в полуфинале.
- За свою карьеру Надаль выиграл 20 турниров серии Grand Slam. Больше всего побед у него на грунтовом Roland Garros – 13. Четыре раза испанец победил на US Open, дважды на Wimbledon и один раз выиграл Australian Open.