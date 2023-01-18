Действующий чемпион упаковывает чемоданы: Надаль позорно вылетел уже в 1/32 финала Australian Open

Рафаэль Надаль 18 января встретился с Маккензи Мондональдом в рамках 1/32 финала Australian Open-2023. Победитель 22 турниров Grand Slam упаковывает чемоданы из Мельбурна.

Рафаэль Надаль – Маккензи Мокдональд 0:3 (4:6, 4:6, 5:7)

2 часа 26 минут... именно столько длился последний матч Надаля на нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии.-2023. Рафаэль не смог взять ни одной партии в поединке против американца. 24 канал.

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Матч начался с двух проигранных геймов для испанца – 0:2. По ходу первого сета Мокдональд довел свое преимущество до 1:4. После чего Надаль взял два подряд гейма и сократил отставание до минимума 3:4. Маккензи взял два из трех следующих геймов и начал поединок с победного сета. 4:6.

Вторая партия развивалась по сценарию первого сета – 4:6.

Отметим, что по ходу второго сета Надаль избрал медицинскую паузу из-за болей в мышцах живота.

Лишь в третьей партии Надаль первым размочил нули в графе гейма 1:0. Однако теннисист из США навязал испанцу серьезную борьбу. До девятого гейма Надаль с перерывами вел в счете 5:4, взяв гейм на подаче соперника.

Ключевым стал десятый гейм. когда Мокдональд защитил свою подачу и снова сравнял счет 5:5. Затем американец взял подачу Рафы и защитил свою в следующем гейме. 5:7.

Рафаэль Надаль выбывает на ранней стадии 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.

Рафаэль Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии, где торжествовал в 2022 году.

Обидчик испанца Маккензи Мокдональд в 1/16 финала встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) – Йосихито Нисиока (Япония).