Радости тренера не было предела: безумные эмоции Петракова после гола сборной Украины – видео
13 октября 2021 , 08:14Читати новину українською
Источник:24 канал
12 октября Андрей Ярмоленко открыл счет в матче против Боснии и Герцеговины. И, кажется, больше забитому мячу радовался тренер сборной Украины Александр Петраков.
После победы Ярмоленко Петраков бег и подбрасывал руки вверх. Вместе с ним радовалась вся "Арена Львов".
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Эмоции Александра Петракова / Скриншот
Видео гола Ярмоленко и безумных эмоций Петракова
Украина – Босния и Герцеговина: главное
- Сборная Украины прервала серию из 5 подряд ничьих в отборе на ЧМ-2022. В субботу, 9 октября, "сине-желтые" на выезде одолели Финляндию (2:1).
- Украина ведет борьбу за второе место в группе с финнами и боснийцами. Чтобы занять второе место и сыграть в раунде плей-офф, подопечным Александра Петракова нужно набирать максимально очков в обоих матчах.