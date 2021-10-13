Після звитяги Ярмоленка Петраков біг і підкидав руки вгору. Разом з ним раділа вся "Арена Львів".
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Емоції Олександра Петракова / Скриншот
Відео голу Ярмоленка та шалених емоцій Петракова
Україна – Боснія і Герцеговина: головне
- Збірна України перервала серію з 5 поспіль нічиїх у відборі на ЧС-2022. У суботу, 9 жовтня, "синьо-жовті" на виїзді здолали Фінляндію (2:1).
- Україна веде боротьбу за друге місце у групі з фінами та боснійцями. Щоб посісти друге місце та зіграти у раунді плей-офф, підопічним Олександра Петракова потрібно набирати максимально очків в обох матчах.