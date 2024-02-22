Ради домашнего Евро-2024: Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

В четверг, 22 февраля, поступила радостная весть для всех поклонников сборной Германии по футболу. Национальная команда получила потовое усиление перед домашним Евро-2024.

34-летний полузащитник мадридского Реала Тони Кроос объявил о возвращении в ряды сборной Германии. Опытный футболист совершил камбэк ради игр на домашнем чемпионате Европы-2024, который начнется 14 июня.

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Радостную весть футболист объявил через свои соцсети. Кроос не сомневается, что его сборная, которая автоматически вышла на турнир, из-за статуса хозяйки, хорошо выступит на домашнем Евро-2024, которое продлится до 14 июля.

Я буду снова играть за Германию с марта. Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я готов к этому, и я уверен, что команда на чемпионате Европы способна значительно на большее, чем большинство считает,

– написал Кроос у себя в инстаграме.

Германия уже в третий раз примет чемпионат Европы по футболу. Матчи Евро-2024 будут проходить на 10 аренах в 10 немецких городах. Сборная Италии попытается защитить звание чемпиона Европы.

Отметим, что за спиной Крооса уже более сотни матчей за главную команду своей страны – 106 поединков (17 голов и 19 ассистов). Также выступал за другие возрастные категории сборной Германии – от U-17 до U-19.