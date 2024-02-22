Ради домашнего Евро-2024: Кроос объявил о возвращении в сборную Германии
Источник:инстаграм Тони Крооса
В четверг, 22 февраля, поступила радостная весть для всех поклонников сборной Германии по футболу. Национальная команда получила потовое усиление перед домашним Евро-2024.
34-летний полузащитник мадридского Реала Тони Кроос объявил о возвращении в ряды сборной Германии. Опытный футболист совершил камбэк ради игр на домашнем чемпионате Европы-2024, который начнется 14 июня.
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Радостную весть футболист объявил через свои соцсети. Кроос не сомневается, что его сборная, которая автоматически вышла на турнир, из-за статуса хозяйки, хорошо выступит на домашнем Евро-2024, которое продлится до 14 июля.
Я буду снова играть за Германию с марта. Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я готов к этому, и я уверен, что команда на чемпионате Европы способна значительно на большее, чем большинство считает,
– написал Кроос у себя в инстаграме.
Отметим, что за спиной Крооса уже более сотни матчей за главную команду своей страны – 106 поединков (17 голов и 19 ассистов). Также выступал за другие возрастные категории сборной Германии – от U-17 до U-19.
- Опытный полузащитник потерял статус стабильного футболиста основы Реала, с которым у него заканчивается контракт – до конца июня 2024-го года. Была информация, что немец покинет Мадрид по окончанию сезона. Однако были противоположные инсайды.
- В текущем сезоне-2023/2024 Тони принял участие в 33-х матчах мадридского клуба, в которых забил гол и отдал 7 результативных передач.