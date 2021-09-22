Рад, что выступал за Украину, – Марлос расстроен из-за завершения карьеры в сборной

Полузащитник Шахтера Марлос рассказал о своем этапе карьеры в сборной Украины. Футболист радуется, что ему удалось поиграть за "сине-желтых" и помочь команде в развитии.

"Играть за сборную Украины было большим решением"

33-летний украинский футболист бразильского происхождения завершил карьеру в сборной Украины. Марлос положительно оценивает этот период в своей футбольной карьере.

Примечательно Прощание будет сложным, – Марлос заговорил об уходе из Шахтера

Вингер Шахтера после Евро-2020 объявил об уходе из национальной команды. Причина – неготовность проводить такое большое количество матчей.

В 2017 году Марлос поменял бразильское гражданство на украинское.

После операции Марлос потерял кондиции, поэтому уже не может участвовать в большом количестве поединков. Теперь футболист концентрируется только на игре в футболке "горняков". Однако игрок расстроен, что ему пришлось покинуть сборную Украины.

Играть за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины. Очень печально, что пришлось так сделать,

– заявил Марлос.

Недавно в интервью вингер намекнул на свой уход из донецкого Шахтера. У футболиста заканчивается контракт с дончанами. Марлос даже заявил, что хочет продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения сделки он останется уже как болельщик.