"Играть за сборную Украины было большим решением"
33-летний украинский футболист бразильского происхождения завершил карьеру в сборной Украины. Марлос положительно оценивает этот период в своей футбольной карьере.
Примечательно Прощание будет сложным, – Марлос заговорил об уходе из Шахтера
Вингер Шахтера после Евро-2020 объявил об уходе из национальной команды. Причина – неготовность проводить такое большое количество матчей.
После операции Марлос потерял кондиции, поэтому уже не может участвовать в большом количестве поединков. Теперь футболист концентрируется только на игре в футболке "горняков". Однако игрок расстроен, что ему пришлось покинуть сборную Украины.
Играть за сборную Украины было большим решением, которое я принял. Очень рад, что выступал за Украину, что помогал прогрессировать партнерам и рос сам. Я верю, что это был положительный этап в моей карьере, очень расстраиваюсь из-за того, что ухожу из сборной Украины. Очень печально, что пришлось так сделать,
– заявил Марлос.
Недавно в интервью вингер намекнул на свой уход из донецкого Шахтера. У футболиста заканчивается контракт с дончанами. Марлос даже заявил, что хочет продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения сделки он останется уже как болельщик.
- В новом сезоне 2021/2022 полузащитник сыграл за "горняков" 11 матчей, в которых отметился одним голом и отдал один ассист.
- Улучшить свою статистику футболист может уже 22 сентября. Шахтер попытается переиграть Динамо в поединке за Суперкубок Украины.