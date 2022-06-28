Работал с лучшими игроками Украины: в бою оккупантами погиб тренер по теннису Васильчишин

Украинский тренер по теннису Кирилл Васильчишин погиб на войне с российскими оккупантами. Подробности гибели неизвестны.

Вечная память героя

О гибели специалиста сообщил тренер Дмитрий Бричек. Вероятно, что Кирилл Васильчишин воевал под Бахмутом.

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"Ки Сеич был одним из моих наставников в юности. Вечная память", – отметил Бричек.

Защищая Украину погиб тренер по теннису / Скриншот

Украинский теннисист Александр Долгополов отметил, что Васильчишин работал с ним в детстве.

Сегодня узнал о смерти Кирилла, он помогал отцу тренировать нашу группу и меня в детстве. Я знаю не очень много теннисистов, которые прямо в боях сейчас. Не верю в некоторые странности, но велика вероятность, что он погиб под Бахмутом и именно в это время мы с Сергеем Стаховским были в том же месте,

– написал Долгополов в своем инстаграмме.

Васильчишин, вероятно, погиб под Бахмутом / Скриншот

Стаховский и Долгополов привезли помощь военным в Бахмут

Теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов активно помогают украинским военным.

Они вернулись в Украину после 24 февраля. Спортсмены занялись волонтерством и даже взяли в руки оружие.

В этот раз спортсмены лично съездили на фронт, чтобы ввезти помощь для украинских защитников. Долгополов и Стаховский посетили Бахмут в Донецкой области, который после обстрелов кафиров превратился в одну сплошную руину.

Экс-тенсисты выложили видео с дороги и непосредственно передовой в своих страницах в инстаграмме.

Редакция канала выражает соболезнование и поддержку родным и друзьям воина.