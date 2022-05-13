Такое вы не часто увидите

Редкий момент произошел в Перу во время кубкового матча между Семиллеро и Сан-Андресом. Прямо во время поединка во встречу решили вмешаться внешние силы, а вернее началась пылевая буря, пишет 24 канал.

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Большое облако пыли поднялось над полем. Игроки выступают в не самых лучших условиях, где нет травяного покрытия. Из-за этого поединок пришлось прерывать на время, пока буря не стихла.

Футболисты Сан-Андреса вместо праздновать взятие ворот были вынуждены вместе с соперниками убегать от урагана. К счастью, буря довольно быстро утихла.

После чего поединок был возобновлен. Интересно, что после такого катаклизма футболисты обоих клубов забили еще по одному разу в основное время матча. Но это не поединок внутреннего чемпионата Перу, а Кубка. Потому мирового счета быть не могло.

Победитель встречи определился в послематчевой серии пенальти. Футбольная удача была затяжной, команды долго не могли определить лучшего. В итоге – 9:8, здесь точнее оказались футболисты Семиллеро.

Отметим, что такие моменты с погодными условиями редко увидишь во время футбольных поединков. Бывает дождь, гроза, но пылевые бури возможны только на таком уровне, где нет травяного покрытия.

К сожалению, даже в 21 веке есть такие ужасные условия для игры в футбол. А в Украине иногда футболисты жалуются на плохой газон. А этим командам даже не на что пожаловаться.

Видеообзор матча (пылевая буря с 0:36)