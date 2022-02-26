Путин, ты хуже дьявола, – Левченко жестко осудила агрессию России против Украины

Легкоатлетка Юлия Левченко сильно испугана нападением России на Украину. Спортсменка остается в Киеве, который стал одной из самых горячих точек военных действий.

Левченко: Если я умру и моя семья, то кровь на ваших руках

Титулованная легкоатлетка не покинула родную страну в столь сложное для нее время. Юлия Левченко поделилась со своими подписчиками в инстаграме фотографией из помещения, где пережидает военные действия между российской и украинской армиями.

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Прыгунья в высоту не понимает, что в голове у российских военных, которые в открытую убивают украинцев. Юлия Левченко добавила, что Беларусь помогает России доставлять технику. В субботу, 26 февраля, военная техника была в 32 километрах от украинской границы с Беларусью.

Левченко жестко раскритиковала агрессоров во главе с Путиным. Юлия добавила, если она или ее семья погибнут, то их смерти будут на руках российских военных.

Спортсменка молится за украинскую армию и верит в ее силы.

Путин, ты хуже дьявола! Еще раз, кто не понял! У нас – война! На нас напала Россия. С*ки! Как вы могли! Как вы можете убивать нас? Я в Киеве, и поверьте, здесь все видно! Беларусь помогает России доставлять технику. Если я умру и моя семья, то кровь на ваших руках! Наша украинская армия защищает нас как может! Молимся!,

– написала легкоатлетка.

Левченко не покинула Киев / Скриншот из инстаграма легкоатлетки

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин начал открытую полномасштабную войну с Украиной. Этот день украинцы предпочли бы стереть из своей памяти, как и каждый день военных действий против страны-агрессора.

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