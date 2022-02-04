Путин притворился спящим, когда на Олимпиаде-2022 выходила сборная Украины: курьезное видео

Иностранные журналисты заметили странное поведение Владимира Путина при выходе сборной Украины на Олимпийских играх-2022. Да, российский президент сделал вид, что уснул.

Поведение Путина во время открытия Олимпиады

Путин хотел показать, что выход украинских олимпийцев его совсем не интересует. Когда спортсмены вышли в центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине, политик закрыл глаза.

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Кроме того, глава Кремля был без защитной маски на лице. Это при том, что китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Даже президент Китая Си Цзиньпин всю церемонию сидел в маске. Однако Путин, очевидно, решил, что его эти правила не касаются.

Смотрите видео, как Путин "уснул" во время выхода сборной Украины:

Какие еще президенты прибыли на открытие Олимпиады:

Лидер Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси;

Таджикистана – Эмомали Рахмон;

Казахстана – Касым-Жомарт Токаев.

Заметим, что президенты западных стран бойкотируют Олимпиаду из-за притеснений китайского правительства относительно этнической группы уйгуров.

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