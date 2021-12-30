Путин и Лукашенко сыграли в хоккей с бывшими хоккеистами: видео постановочной игры

Глава Российской Федерации Владимир Путин и самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко вышли на лед после переговоров в Петербурге, чтобы сыграть в хоккей. Их соперниками были бывшие хоккеисты.

Потешный матч для Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко были в составе одной команды. Против них вышли на лед российские звезды прошлого Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Илья Ковальчук.

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Команда, в которую входил президент России и Лукашенко, победила со счетом 18:7. Путин забросил 7 шайб, самопровозглашенный президент – 2, а сын белоруса – 4.

Постановочная игра двух "лидеров" попала на видео.

Путин вышел на лед в футболке под номером 11. У его белорусского коллеги на форме было изображено 01. Также их футболки содержали различные надписи. У президента Российской Федерации – "Россия", а у Лукашенко – "Беларусь".

Видео игры