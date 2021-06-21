"Putin Hu#lo": Рух объяснил выходку фанатов со скандальным баннером в львовской фан-зоне

В львовском клубе Рух прокомментировали скандальный баннер фанатов, который они растянули в фан-зоне во Львове. Клуб заявил, что они не участвовали в такой затее.

Заявление львовского клуба

Накануне матча российской сборной на Евро-2020 во львовской фан-зоне появился баннер с уже традиционным названием – "Putin Hu#lo". Теперь не только на словах было слышно эту фразу. Львовский клуб сделал официальное заявление касательно плаката.

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В России заверили, что баннер был сделан болельщиками сборных-соперников России – Дании, Финляндии и Бельгии. Фанаты решили сделали на Lviv Fan Festival акцию против президента страны-агрессора.

Официально заявляем, что Рух к этому мероприятию не имеет никакого отношения. По нашей информации, акцию организовали активные болельщики сборных Дании, Бельгии и Финляндии. По их словам, сувенирную продукцию с такой надписью можно приобрести в любом магазине или супермаркете Украины. Еще раз подчеркиваем и заверяем: "Нас там "нет",

– говорится в заявлении Руха.

Напомним, что именно львовский клуб создал комфортную фан-зону вблизи центра Львове. Для фанатов на месте есть и фудкорты, гардеробные, игровые зоны и даже барбершопы. Посмотреть матчи Евро-2020 можно на креслах, а обеспечивают просмотр сразу три экрана. Даже дождь не может стать препятствием для просмотра матчей любимых сборных. Болельщики могут посмотреть футбол под натянутым шатром, который вмещает около 1,5 тысячи человек.