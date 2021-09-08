Пускай будет Петрович, – Петраков с юмором отреагировал на ошибку журналистки

Тренер сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию накануне товарищеского матча с Чехией. Во время общения с журналистами произошел забавный эпизод.

Тренер с чувством юмора

Александр Петраков ответил на вопросы представителей СМИ на традиционной предматчевой пресс-конференции. Первый же вопрос поднял всем настроение.

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Честь задать первый вопрос Александру Петракову выпала Ирине Козюпе. Именно эта журналистка ранее сделала совместную фотографию с наставником, встретив его в метро после матча Динамо.

Однако от волнения Ирина забыла, как зовут отца Петракова.

Александр Петрович…,

– сказала журналистка.

Однако ее сразу поправил пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский: "Васильевич".

Всю эту ситуацию Петраков воспринял с юмором и разрядил атмосферу во время пресс-конференции.

Да пускай будет Петрович, нормально,

– ответил Петраков.

"У людей Лига чемпионов, очень серьезное соревнование"

Ирина Козюпа продолжила свой вопрос, который касался того, почему тренер отпустил большую группу футболистов перед матчем против Чехии. Александр Петраков отметил, что ранее с просьбой отпустить нескольких игроков обратился Шахтер. Однако принял свое решение специалист только после двух поединков отбора Чемпионата мира-2022.

У людей Лига чемпионов, очень серьезное соревнование. Ко мне обратился Шахтер, но я сказал, что решение буду принимать только после игры. И принял решение также отпустить и динамовцев троих, чтобы не было пересудов,

– рассказал тренер "сине-желтых".