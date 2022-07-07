Пулев дерзко присвоил кепку Чисоры на дуэли взглядов: эмоциональное видео

Уже в ночь на 9 июля на ринге сойдут ветераны бокса Дерек Чисора и Кубрат Пулев. Боксеры провели эмоциональную дуэль взглядов.

До драки дело не дошло

В преддверии поединка боксеры провели открытую тренировку на свежем воздухе в Лондоне. После чего боксеры вплотную сошлись взглядами.

Интересно узнать "Бить его по локтям, бедрам": Чисора дал "грязный" совет Джошуа перед реваншем с Усиком

Дерек Чисора пришел на дуэль с Кубратом Пулевым с закрытым ртом, в черных очках и кепке. После нескольких секунд болгарский боксер снял кепку с британца и надел свою голову. Такое явно не понравилось Дереку, который стал очень много говорить в сторону Пулева.

На что Кубрат просто махал головой. В конце дуэли взглядов болгарин вернул головной убор Чисори. До потасовки дело не дошло.

Видео дуэли взглядов

Боксеры выйдут на ринг O2 Arena. Чисора попытается взять реванш за поражение 6-летней давности. В первом поединке, состоявшемся еще в 2016-м, Пулев победил британца по раздельному решению судей.

В преддверии своего поединка Дерек успевает не только готовиться, но еще и раздавать советы. Чисора дал "грязную" рекомендацию Энтони Джошуа перед реваншем с Александром Усиком.