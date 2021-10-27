Публично заявляю о том, что я гей, – известный футболист сделал откровенное признание

Хавбек австралийского клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло публично сообщил, что он гомосексуалист. Откровенное признание футболист сделал в своем твиттере.

"Я боролся с этим больше шести лет"

Джошуа Кавалло подчеркнул, что знает много футболистов, которые не решаются на подобные признания, из-за страха неприятия и осуждения. Поэтому он надеется, что его заявление мотивирует других спортсменов рассказать правду.

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С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим больше шести лет, и я рад, что могу положить этому конец,

– заявил футболист.

Кавалло признается, что в детстве ему приходилось скрывать это, потому что он стеснялся.

"Стеснялся, потому что думал, что не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Я знаю, что есть и другие игроки, которые живут в тишине", – признался хавбек Аделаида Юнайтед.

Издание The Guardian отмечает, что Кавалло сейчас – единственный открытый гей в профессиональном футболе.

В этом сезоне Кавалло провел 26 матчей в чемпионате Австралии и отдал 2 голевых передачи.