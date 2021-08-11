В ПСЖ рассказали, покинет ли Мбаппе команду после прихода Месси
Источник:RMC Sport
Французский ПСЖ летом 2021 года собрал, пожалуй, самый звездный состав футболистов в истории. На острие атаки парижан будет играть Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
"Мы знаем о будущем Мбаппе все"
В ПСЖ уверены, что смогут удержать сразу трех лучших игроков атаки. В частности, французы сохранят Килиана Мбаппе.
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи ответил на вопрос о будущем Мбаппе во время пресс-конференции, посвященной переходу Месси.
Мбаппе – игрок ПСЖ. Мы знаем о его будущем все. Он сказал, что хочет играть за конкурентоспособную команду. Более конкурентоспособной команды не создать. У него нет причин уходить. Он может только остаться,
– сказал президент ПСЖ.
Кем ПСЖ усилился летом
Французский клуб провел одну из лучших трансферных кампаний. В статусе свободных агентов в ПСЖ перешли:
- вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма;
- защитник сборной Испании Серхио Рамос;
- полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум;
- нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
Также ПСЖ приобрел у Интера за 60 миллионов евро защитника Ашрафа Хакими.