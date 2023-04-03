Возвращение в Барселону становится более реальным: фанаты ПСЖ освистали Месси – видео момента

В воскресенье, 2 апреля, ПСЖ неожиданно потерпел второе поражение подряд во французской Лиге 1. Парижане не смогли дома одолеть Лион.

Единственный гол Брэдли Баркола на 56-й минуте принес победу Лиону над ПСЖ 0:1. Подопечные Кристтофа Галтье не смогли спасти ничью. Даже звездный дуэт атаки в виде Лионеля Месси и Килиана Мбаппе не принес нужного результата.

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На "Парк де Пренс" уже не рады Лионелю Месси

ПСЖ потерпело второе поражение подряд в Лиге 1. Напомним, что 19 марта парижане дома сенсационно проиграли Ренну.

Еще перед началом матча болельщики парижского клуба публично выразили свое недовольство игрой и поведением Месси. Фанаты ПСЖ освистали Лео, когда его изображение появилось на табло "Парк де Пренс".

Фаны еще раз показали, что хотят уход звездного аргентинца из ПСЖ.

Фанаты ПСЖ освистали Месси: смотрите видео

После двух поражений Месси уже и сам не слишком хочет задерживаться во Франции. ПСЖ с 66 очками продолжает лидировать в Лиге 1, имея преимущество над ближайшим соперником, которым является Ланс, на 6 баллов.

СМИ активно сватают Лео в Барселону. Ожидается, что в скором времени может произойти грандиозный возврат аргентинца в Каталонию. Вроде бы отец нападающего уже посетил Барселону, где должен был встретиться с боссом каталонского клуба.

К слову. Барселона идет в свое очередное чемпионство в Ла Лиге. Подопечные Хави с 71 баллом опережают мадридский Реал уже на 12 очков.

Между тем Месси позволяет себе проявлять характер. Лео может заблаговременно покинуть тренировочный процесс команды, если ему не понравится какое-нибудь упражнение. Даже уговоры главного тренера не помогают.

Главное о французском периоде карьеры Лионеля Месси

10 августа 2021 года ПСЖ официально объявило о трансфере Месси. Лионель подписал контракт до конца июня 2023, но есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год. Лео перешел в статус свободного агента.

С того времени Лео уже провел в футболке парижан 67 матчей, отличившихся 29 голами и 32 ассистами.

В текущем сезоне аргентинский нападающий отыграл уже 33 поединка – 18 мячей и 17 результативных передач во всех турнирах по ПСЖ.

Обратите внимание! Уже 8 апреля ПСЖ будет гостить на поле Ниццы, которая идет 8 в турнирной таблице.