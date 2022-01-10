ПСЖ без Месси и Неймара избежал поражения от Лиона: видеообзор

Лион и ПСЖ 9 января встретились в центральном матче тура французской Лиги 1. Команды расписали мировую.

Лион – ПСЖ 1:1

Голы: Пакета, 7 – Керер, 76

Первый острый момент был от хозяев. Ауар перехватил передачу соперника, пробросил на ход, убежал от защитника и пробил в ворота ПСЖ. Навас в прыжке парировал выстрел из острого угла.

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Эррера ответил ударом из-за пределов штрафной.

Быстрый гол хозяев

Уже на 7-й минуте счет стал 1:0 в пользу Лиона. Хозяевам удалась быстрая атака, которую ударом в угол ворот завершил Пакета. Роскошным ассистом отметился Дембеле. ПСЖ без своих лидеров был вынужден догонять оппонентов.

В середине тайма Пакета проверил бдительность Наваса уже ударом из-за пределов штрафной – прямо в руки Кейлору.

Двумя опасными ударами ответили гости. Но голкипер Лиона в двух моментах был на высоте. В конце первой 45-минутки Мбаппе закручивал мяч под дальнюю стойку, но попал в каркас ворот.

Спасение ПСЖ

Дембеле вышел один на один с голкипером ПСЖ после классной контратаки. Но Навас снова помешал голу.

На 76-й минуте гостям удалось сравнять цифры на табло. Мяч подхватил Керер и несильным ударом прошил сетку ворот Лиона. Мяч на своем пути нашел рикошет от игрока соперника, что несколько дезориентировало голкипера хозяев – 1:1.

ПСЖ без Месси и Неймара вырвал ничью у Лиона на выезде – 1:1.

Даже такой результат не помеха парижанам продолжить лидировать в Лиге 1, имея в своем активе 47 очков. Ближайший преследователь Ницца уступает 11 баллами.

Лион с 25 пунктами идет 11-м.

Лион – ПСЖ видеообзор матча