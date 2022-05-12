Психическое здоровье – это то, чему не уделяется должного внимания, – Свитолина
Источник:The Philadelphia Inquirer
Украинская теннисистка Элина Свитолина в марте сообщила, что возьмет паузу от выступлений. Спортсменка это объяснила тем, что испытывает проблемы со спиной.
Свитолина: Важно рассказывать о своей собственной истории
Элина рассказала о работе с психологом. Она подчеркнула, что обычно психическому здоровью уделяют мало внимания.
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"В течение дня я просто отключаю телефон. Это действительно помогает мне быть спокойнее. Мы много разговариваем с моим психологом и каждый раз что-то открываем для себя, находим какие-то пути. Для нее тоже было тяжело видеть меня такой грустной", – признавалась теннисистка.
Я полностью согласна с тем, что психическое здоровье – это то, чему не уделяется должного внимания. Спортсмены переживают много проблем, много трудных моментов, связанных с травмами, выступлениями, давлением со стороны СМИ,
– подчеркнула Свитолина.
Первая ракетка Украины отметила, что будет делиться своими переживаниями с поклонниками.
"Важно говорить об этом, рассказывать о своей собственной истории. Мне кажется, что раньше этого делалось недостаточно.
Отлично, что сейчас эта тема становится более открытой. Я думаю, что для некоторых людей очень важно сказать это вслух, как это сделала Наоми Осака. Кое-кто хочет поделиться своими историями", – сказала украинка.
Элина говорит свои проблемы вместе с психологом, а также родными.
Я хочу говорить об этом со своим психологом, со своей семьей. Нет неправильного или правильного пути. Вы должны найти тот способ, который удобен для вас,
– добавила спортсменка.
Как начался для Элины 2022 год
- В 2022 году Элина успела поучаствовать в 8 турнирах. Она одержала 5 побед в 13 матчах. Лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее.
- В марте она сообщила, что берет паузу от выступлений. Свитолина объяснила это тем, что у нее проблемы со спиной.
- Также болельщики не увидят Элину на открытом чемпионате Франции Ролан Гаррос-2022.