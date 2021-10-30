Прыжок супергероя: вратарь Арсенала эффектно спас команду от пропущенного гола – видео
Источник:24 канал
Вратарь лондонского Арсенала Аарон Рамсдейл может считаться главным героем матча против Лестера в чемпионате Англии. Он дважды во время одной атаки спас команду от пропущенного гола.
В конце первого тайма Лестер получил право на штрафной в опасной близости к воротам соперника. Выполнять стандарт отправился Джеймс Мэддисон.
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Мэддисон выполнил почти идеальный удар – мяч перелетел стенку из игроков и летел в ворота. Но тут в игру вступил Рамсдейл. Он в прыжке дотянулся до мяча, задев его пальцами, после чего тот улетел в перекладину.
Рамсдейл отреагировал и на добивание от соперника, хотя мяч и пролетел под голкипером. Но ему на помощь пришел Парти, выбивший мяч с линии ворот.
Арсенал праздновал победу в этом матче. Команда не проигрывает уже девять матчей подряд, семь из которых в АПЛ. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на пятое место в турнирной таблице.