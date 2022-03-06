Провокация провалилась: российский гимнаст с символом оккупантов РФ проиграл украинцу

В Катаре на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях победил украинец Илья Ковтун. Позорным поступком отличился соперник Ильи – россиянин Иван Куляк.

"Спорт вне политики"

Представитель страны-агрессорки Куляк заменил флаг РФ на букву Z в своей форме. Именно таким символом обозначают свои танки и другую военную технику вторгшиеся на территорию Украины россияне, сообщает 24 канал.

К слову Украинские гимнасты завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира в Дохе

Куляк на этапе Кубка мира в Дохе получил только бронзовую медаль – именно в параллельных брусьях. И вместе с Ковтуном поднялся на подиум для празднования.

Куляк смотрел на нашего победителя снизу. Второе место занял казахстанский гимнаст Милад Карими.

Позицию 20-летнего российского атлета осудил гимнаст Олег Верняев, написавший на своей странице в инстаграмме, что граждане России теперь не должны говорить, что спорт и политика должны разграничиваться.

"Вы, конечно, извините, но пусть россияне не кричат, что спорт вне политики. Поздравляю нашего парня, все на своих местах", – написал Верняев.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!