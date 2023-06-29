Фьюри снова дает заднюю: состоится ли в декабре бой против Усика за абсолютного чемпиона

Все фанаты бокса ждут бой между "Жадным пузом" и Александром Усиком. Стали известны новые детали переговоров по мегафайту.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри собирались организовать в декабре этого года в Саудовской Аравии в рамках турнира, где победитель должен встретиться против сильнейшего в паре Джошуа – Уайлдер. Однако с этим событием снова возникают проблемы.

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Фьюри снова мало денег?

По информации обозревателя издания talkSPORT Саймона Джордана, британец не будет боксировать в Саудовской Аравии, как это планировалось.

Мне сообщили, что Тайсон Фьюри однозначно не будет драться в Саудовской Аравии в декабре. До этого поединка еще далеко. Я был первым, кто стал говорить о супертурнире с участием четырех бойцов, но предложения так и не поступили. Их можно было сделать, но этого не произошло. Переговоры продолжаются, но относительно надежные источники сообщили, что в декабре ничего не будет,

– заявил Джордан.

. Ранее сообщалось, что саудовские шейхи сделают предложение Фьюри , которое будет ультимативным, но точно не обидит капризного британца.

При этом он сообщил, что бой между Уайлдером и Джошуа имеет гораздо больше шансов состояться, даже если это произойдет не в рамках турнира. Итак, топовое событие среди боксеров в тяжелом весе все еще возможно, остается узнать насколько громким оно будет.