Провальная игра от киевлян: Ренн открыл счет в матче с Динамо – результативное видео
13 октября 2022 , 21:01Читати новину українською
Киевское Динамо 13 октября принимает Ренн в 4 туре группового раунда Лиги Европы-2022/2023. Французы первыми размочили нули на табло.
Первая часть матча прошла без голов. Ренн же ярко начал вторую 45-минутку, сообщает 24 канал.
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Угловой он французов принес результат. Ву отклеился от Сироты и ногой запер передачу с углового флажка. Нещерет не имел шансов перед таким ударом в упор.
Ренн повел в счете, как это было в предыдущей игре против киевлян.
Видео гола Ренна в ворота Динамо