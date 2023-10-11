СБУ откроет дело против российского олимпийского чемпиона, который поддержал войну в Украине

Владислав Ларин не отказывается демонстрировать свою приверженность геноциду украинцев. При этом Всемирная федерация тхэквондо записала его в "нейтральные" спортсмены.

Мировой спорт объединился вокруг Украины в войне против России. Известные атлеты и организации осуждают агрессию РФ и бойкотируют соревнования с представителями страны-террористки.

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Дело против сторонника войны

Впрочем, со стороны российских спортсменов почти никакого осуждения войны не наблюдается. Большинство из них отмалчиваются, а другие открыто поддерживают Владимира Путина.

К последним относится и тхэквондист Владислав Ларин. В апреле этого года олимпийский чемпион открыто поддержал русских солдат и начал сбор на помощь оккупантам.

Заместитель начальника главного следственного управления СБУ Александр Бурак заявил, что они занимаются вопросом о возбуждении уголовного дела против Ларина. Заявление журналистов о возможном преступлении россиянина находится у них на рассмотрении.

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Ларин – "нейтральный"?

Напомним, что в марте этого года МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов в международные соревнования, но только в нейтральном статусе. Для этого, в том числе, атлету необходимо доказать, что он не сторонник войны в Украине.

Впрочем, Всемирная федерация тхэквондо допустила Ларина к турнирам. Уже завтра, 12 октября, россиянин должен начать выступления на одном из самых больших соревнований года – этапе Гран-при в Китае.