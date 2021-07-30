Искренне просим прощения у всех, кто болел и рассчитывал на нас, – тренер сборной Украины

Мужская сборная Украины по фехтованию уступила Китаю в четвертьфинале Олимпиады-2020. Неудачу украинцев прокомментировал наставник команды Владимир Станкевич.

Станкевич: Если команда проиграла, то виноват тренер

Роман Свичкар стал самым молодым в составе сборной Украины по фехтованию. По мнению Станкевича, Свичкар не смог справиться с психологическим напряжением.

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"Мы в принципе неплохо начали поединок против Китая. Но самый молодой в нашей команде спортсмен не смог справиться прежде всего с психологическим напряжением, и волнение сказалось на его фехтовании. Ребята пытались ликвидировать отставание, но соперник очень собранно и дисциплинированно работал на удержание счета", – сказал тренер шпажистов.

Владимир Станкевич взял вину за поражение на себя. Он попросил прощения за то, что команда не поборолась за медали.

В этой ситуации не снимаю с себя ответственности. Вы же знаете, если команда проиграла, то виноват, конечно, тренер. Ведь он не смог найти нужные слова и применить тот подход в обучении, который бы обеспечил победу. Мы искренне просим прощения у всех, кто болел и рассчитывал на нас,

– заявил Станкевич.

В завершение он поблагодарил всех, кто поддерживал украинскую команду.

"Будем стараться не опускать руки, продолжим бороться. Спасибо всем, кто за нас переживает и поддерживает", – резюмировал тренер.

На Олимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала только одну медаль по фехтованию. Бронзовую награду принес 37-летний Игорь Рейзлин. Больше украинцы не выступят в фехтовании на Олимпиаде.

Украинская мужская сборная по фехтованию выступила на Олимпиаде в составе Игоря Рейзлина, Богдана Никишина, Романа Свичкаря и Анатолия Герея.