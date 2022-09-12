"Прощание с самым сложным годом": как Свитолина отпраздновала день рождения
Источник:инстаграм Элины Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина отмечает день рождения 12 сентября. Ей исполнилось 28 лет.
28-й день рождения спортсменки
В своем инстаграмме самая титулованная теннисистка Украины поделилась уютными фотографиями из празднования. На фото также присутствует ее новый домашний любимец.
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Прощание со сложным годом... За новый (личный) год,
– написала спортсменка.
Как Элина отпраздновала свой день рождения / Фото из инстаграмма Свитолина
28-й день рождения спортсменки / Фото из инстаграмма Свитолина
Элина празднует свой день рождения / Фото из инстаграмма Свитолина
Пока украинская теннисистка взяла паузу в своей карьере. Ранее она сообщала, что испытывает проблемы со спиной, поэтому решила отказаться на некоторое время от выступлений. Однако в мае стало известно, что Свитолина беременна. В октябре супруги ожидают дочь.
Декретный отпуск Элины достаточно насыщен. Спортсменка активно помогает Украине приблизить победу в войне с россией. В начале июня Элина стала вторым после Шевченко послом платформы UNITED24.